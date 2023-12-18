В России хотят контролировать расходы геймеров — для этого создадут единую систему

В стране подготовили законопроект о проведении платежей в видеоиграх через Единый регулятор азартных игр.

Авторы законопроекта предлагают ввести законодательные определения терминов «видеоигра», «организатор видеоигры» и «оператор площадки торговли объектами видеоигр». Регулятор хочет, чтобы деньги от продаж игр и всех операций внутри них отчислялись не различным торговым площадкам, включая Steam, Epic Games Store и другие, а в специальный центр учета перевода ставок.

После вычета специального налога (его направят на поддержку российским разработчикам игр) средства поступят на кошелек.