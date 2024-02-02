В России GeForce RTX 4080 Super продают на 38 тысяч рублей дороже рекомендованной цены от NVIDIA

Недавно появившаяся видеокарта NVDIA RTX 4080 Super отличается от обычной версии на считанные проценты (прирост производительности составляет всего 1-4%) — но зато приятно удивляет стоимостью: рекомендованная цена примерно на 20 тысяч рублей ниже, чем у более старой версии видеокарты.

Увы, в российских торговых сетях это преимущество пошло прахом — цена в наших магазинах на RTX 4080 Super начинается со 138 тысяч, на 10 тысяч дороже, чем у «простой» 4080, и на 38 тысяч дороже рекомендованной цены.