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Сегодня, 17:19

В ремейке Resident Evil 4 появился бесплатный новый режим «Наемники»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В ремейке Resident Evil 4 появился бесплатный режим The Mercenaries («Наемники»). Ролик к релизу дополнения был опубликован на официальном канале RE4 на YouTube.

Целью этого режима является победа над как можно большим числом противников за ограниченный период времени. При этом игра дает дополнительные очки и секунды за точные выстрелы, сражения врукопашную, а также убийство более сильных врагов.

Высокие результаты в режиме «Наемники» открывают дополнительных персонажей, оружие, а также иные бонусы. Доступ к дополнению откроется после прохождения основной кампании Resident Evil 4.

Вместе с этим в игру добавили микротранзакции. Они позволяют быстро прокачивать оружие в обмен на купоны, которые стоят реальных денег.

Ремейк игры Resident Evil 4 вышел 24 марта на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, а также Xbox Series X и S. Официально купить Resident Evil 4 в России невозможно, но при этом в проекте присутствует полная русскоязычная локализация, включая озвучку.

Источник: https://youtu.be/C4PNs_h9naw
Киберспорт
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