В разработке находится игра в стиле мультфильмов 1930-х годов — выглядит стильно

Студия Fumi Games поделилась новым трейлером Mouse — шутером, вдохновленным анимацией 30-х годов.

Игра выполнена в черно-белой палитре и старается подражать мультфильмам эпохи раннего Диснея. Разница лишь в том, что Mouse — кровавый олд-скульный шутер, вдохновленный классической Doom и историями об итальянской мафии и американских гангстерах.

Mouse. Фото Fumi Games

Релиз игры запланирован на 2025-й. Добавить игру в желаемое можно уже сейчас.