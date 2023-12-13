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Сегодня, 12:47

В разработке находится игра в стиле мультфильмов 1930-х годов — выглядит стильно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mouse.
Фото Fumi Games

Студия Fumi Games поделилась новым трейлером Mouse — шутером, вдохновленным анимацией 30-х годов.

Игра выполнена в черно-белой палитре и старается подражать мультфильмам эпохи раннего Диснея. Разница лишь в том, что Mouse — кровавый олд-скульный шутер, вдохновленный классической Doom и историями об итальянской мафии и американских гангстерах.

Mouse.
Фото Fumi Games

Релиз игры запланирован на 2025-й. Добавить игру в желаемое можно уже сейчас.

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