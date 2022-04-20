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В Rainbow Six Siege вышел новый патч

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В Rainbow Six Siege вышел новый патч.

19 апреля в Rainbow Six Siege вышел патч Y7S1.2. Главным нововведением патча стало добавление карты Emerald Plains и добавление возможности регулирования ширины поля зрения на консолях.

Помимо этого были изменены некоторые оперативники, исправлены баги, а также добавлена масса косметических правок на большинстве карт.

Emerald Plains была доступна всем игрокам бета-теста еще с прошлого месяца, карта станет первой в рамках седьмого сезона Demon Veil и в будущем будут добавлены по меньшей мере еще 2 карты.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege — тактический шутер от первого лица, разработанный Ubisoft анонсированный Ubisoft 9 июня 2014 на E3 и выпущенный 1 декабря 2015 года.

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