В Rainbow Six Siege вышел новый патч

19 апреля в Rainbow Six Siege вышел патч Y7S1.2. Главным нововведением патча стало добавление карты Emerald Plains и добавление возможности регулирования ширины поля зрения на консолях.

Помимо этого были изменены некоторые оперативники, исправлены баги, а также добавлена масса косметических правок на большинстве карт.

Emerald Plains была доступна всем игрокам бета-теста еще с прошлого месяца, карта станет первой в рамках седьмого сезона Demon Veil и в будущем будут добавлены по меньшей мере еще 2 карты.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege — тактический шутер от первого лица, разработанный Ubisoft анонсированный Ubisoft 9 июня 2014 на E3 и выпущенный 1 декабря 2015 года.