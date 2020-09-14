В PUBG может появиться новый режим с механиками из Auto Chess
16:50
Разработчики PUBG могут добавить в игру новый режим Arena. Информация о нем появилась на канале PlayerIGN.
Суть режима заключается в дуэльных поединках между игроками. После завершения каждого раунда оппоненты будут меняться, а у пользователей будет три жизни — победит тот, у кого останется хоть одна.
В Arena также есть собственная валюта. Вероятно, она будет нужна для прокачки экипировки между раундами.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/pubg/news/v-pubg-mozhet-poyavitsya-novyi-rezhim-s-mekhanikami-iz-auto-chess