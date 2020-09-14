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В PUBG может появиться новый режим с механиками из Auto Chess

16:50

Разработчики PUBG могут добавить в игру новый режим Arena. Информация о нем появилась на канале PlayerIGN.

Суть режима заключается в дуэльных поединках между игроками. После завершения каждого раунда оппоненты будут меняться, а у пользователей будет три жизни — победит тот, у кого останется хоть одна.

В Arena также есть собственная валюта. Вероятно, она будет нужна для прокачки экипировки между раундами.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/pubg/news/v-pubg-mozhet-poyavitsya-novyi-rezhim-s-mekhanikami-iz-auto-chess

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