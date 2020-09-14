В PUBG может появиться новый режим с механиками из Auto Chess

Разработчики PUBG могут добавить в игру новый режим Arena. Информация о нем появилась на канале PlayerIGN.

Суть режима заключается в дуэльных поединках между игроками. После завершения каждого раунда оппоненты будут меняться, а у пользователей будет три жизни — победит тот, у кого останется хоть одна.

В Arena также есть собственная валюта. Вероятно, она будет нужна для прокачки экипировки между раундами.