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Сегодня, 18:28

В PS Store началась «Весенняя распродажа»

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
«Весенняя распродажа» в PS Store.

Стартовала «Весенняя распродажа» в PS Store. Под скидку попало множество игр. Выделили самые интересные проекты:

  • Resident Evil Village — 2149 рублей
  • Diablo II: Resurrected — 1874 рубля
  • Death Stranding Director's Cut — 2879 рублей
  • Tales Of Arise — 2999 рублей
  • Returnal — 4124 рубля
  • Outriders — 1319 рублей
  • Demon's Souls — 3409 рублей
  • Red Dead Redemption 2 — 1599 рублей
  • Spider-Man: Miles Morales — 2880 рублей
  • Watch Dogs: Legion — 1349 рублей
  • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — 1749 рублей

Напомним, что купить их напрямую сейчас нельзя, но можно пополнить кошелек PS Store предоплаченными карточками пополнения и с него уже приобрести игру. А также, если на Вашем кошельке уже есть средства (например, от возврата GTA5 или Ghostwire: Tokyo), то самое время ими воспользоваться.

Ghostwire: Tokyo. Sony заменила консольщикам прохождение Ghostwire: Tokyo рублями

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