В PS Store началась «Весенняя распродажа»
Стартовала «Весенняя распродажа» в PS Store. Под скидку попало множество игр. Выделили самые интересные проекты:
- Resident Evil Village — 2149 рублей
- Diablo II: Resurrected — 1874 рубля
- Death Stranding Director's Cut — 2879 рублей
- Tales Of Arise — 2999 рублей
- Returnal — 4124 рубля
- Outriders — 1319 рублей
- Demon's Souls — 3409 рублей
- Red Dead Redemption 2 — 1599 рублей
- Spider-Man: Miles Morales — 2880 рублей
- Watch Dogs: Legion — 1349 рублей
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — 1749 рублей
Напомним, что купить их напрямую сейчас нельзя, но можно пополнить кошелек PS Store предоплаченными карточками пополнения и с него уже приобрести игру. А также, если на Вашем кошельке уже есть средства (например, от возврата GTA5 или Ghostwire: Tokyo), то самое время ими воспользоваться.
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