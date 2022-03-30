В PS Store началась «Весенняя распродажа»

Стартовала «Весенняя распродажа» в PS Store. Под скидку попало множество игр. Выделили самые интересные проекты:

Resident Evil Village — 2149 рублей

Diablo II: Resurrected — 1874 рубля

Death Stranding Director's Cut — 2879 рублей

Tales Of Arise — 2999 рублей

Returnal — 4124 рубля

Outriders — 1319 рублей

Demon's Souls — 3409 рублей

Red Dead Redemption 2 — 1599 рублей

Spider-Man: Miles Morales — 2880 рублей

Watch Dogs: Legion — 1349 рублей

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — 1749 рублей

Напомним, что купить их напрямую сейчас нельзя, но можно пополнить кошелек PS Store предоплаченными карточками пополнения и с него уже приобрести игру. А также, если на Вашем кошельке уже есть средства (например, от возврата GTA5 или Ghostwire: Tokyo), то самое время ими воспользоваться.