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Сегодня, 12:30

В Prince of Persia: The Lost Crown можно сыграть бесплатно — что для этого нужно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

Выход спин-оффа культовой Prince of Persia не за горами, а уже сегодня, 11 января, игру можно будет опробовать совершенно бесплатно.

Точное время релиза демо-версии пока неизвестно, но она появится сегодня в течение дня. Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch — для доступа к ней придется обзавестись турецким (европейским) аккаунтом.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

Полноценный релиз игры состоится 18 января 2024 года.

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