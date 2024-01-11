В Prince of Persia: The Lost Crown можно сыграть бесплатно — что для этого нужно

Выход спин-оффа культовой Prince of Persia не за горами, а уже сегодня, 11 января, игру можно будет опробовать совершенно бесплатно.

Точное время релиза демо-версии пока неизвестно, но она появится сегодня в течение дня. Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch — для доступа к ней придется обзавестись турецким (европейским) аккаунтом.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

Полноценный релиз игры состоится 18 января 2024 года.