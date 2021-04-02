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В преддверии Dota 2 Champions League Season 1 в СНГ появилась новая команда

12:43

В преддверии открытой квалификации к Dota 2 Champions League Season 1 в СНГ образовалась новая команда, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, в команде выступят три игрока, которые ранее представляли VP.Prodigy: Михаил Misha Агатов, Данил illusion Волчан и Денис larl Сигитов. Также к составу присоединятся Илья iLTW Филатов и Камиль aggressive child Биктимиров. Сообщается, что в случае удачного выступления состав будет выступать под тегом VP.Prodigy.

Команда выступит в квалификации к Dota 2 Champions League Season 1 с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/iltw-illusion-i-misha-sygrayut-v-odnoy-komande/

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