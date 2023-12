В PlayStation Store началась новогодняя распродажа — на что стоит обратить внимание

PlayStation Store порадовала новогодними скидками на игры. Так, в турецком PS Store можно приобрести Mortal Kombat 1 за 2 600 рублей; Alan Wake 2 обойдется в 2 701 рублей; Hogwarts Legacy за 1 398 рублей; Baldur's Gate 3 за 3 500 рублей.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Большие скидки на старые игры:

GTA 5 — 680 рублей;

Red Dead Redemption 2 — 478 рублей;

Assassin's Creed: Valhalla — 363 рублей;

The Last of Us Part One — 1 539 рублей.