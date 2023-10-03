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Сегодня, 20:14

В PlayStation Plus можно бесплатно забрать космический хоррор The Callisto Protocol

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Callisto Protocol.
Фото Striking Distance Studios

PlayStation Plus пополнила список доступной библиотеки игр по подписке. Одной из новых игр стала The Callisto Protocol.

Это космический хоррор-шутер с элементами выживания, повествующий игрокам о путешествии на затерянной космической тюрьме, наполненной пришельцами. За разработку игры отвечал Глен Скофилд, ответственный за хоррор Dead Space.

The Callisto Protocol.
Фото Striking Distance Studios

Также библиотека пополнится игрой The Weird West. Это ролевая игра с элементами иммерсивного симулятор от создателей Dishonored. В ней игрокам придется путешествовать по фантастическим пустошам Дикого Запада.

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