В PlayerUnknown's Battlegrounds пройдет кроссовер с серией Nier

Bluehole Studio подтвердили недавние слухи о кроссовере с франшизой Nier в своем мартовском обновлении магазина.

С 1 апреля там станут доступны скины из Nier: Automata и Nier Replicant: 2B, 9S, Кайнэ и Нир.

В мире PUBG различные кроссоверы уже входят в привычку. В игре уже появлялись скины с такими персонажи как Харли Куинн и Джокер.

В PUBG Mobile проходит событие-кроссовер с Warframe, которое тоже включает тематические образы и другие предметы.

Анастасия Бойцова