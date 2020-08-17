В первом сезоне «Московского киберспорта» приняли участие 58 тысяч игроков

Завершился первый сезон суперсерии турниров, организованных столичной онлайн-ареной «Московский киберспорт». Всего в соревнованиях было зарегистрировано 58 тысяч участников. они провели более трехсот турниров по Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам.

Проект поддержали такие знаменитости, как вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев, баскетболист Тимофей Мозгов, гроссмейстер Сергей Карякин, гонщица Наталья Фрейдина, чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков, киберблогеры Сергей Vspishka Карапетян и Сергей Никифоров, дрифт-гонщик Максим Тишенко, дизайнер Анастасия Задорина и другие.

Трансляции в СМИ и социальных сетях набрали более 30 миллионов просмотров, а финалы игр и спецпроекты в режиме онлайн посмотрели 1,5 миллиона зрителей. Общий призовой фонд составил 3 миллиона рублей.

В рамках проекта также состоялся «Турнир звезд российского спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Он собрал более 60 известных российских спортсменов. В онлайн-дуэлях приняли участие такие звезды, как фигуристы Владимир Морозов и Александр Энберт, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов, легкоатлет Сергей Шубенков и другие.

В рамках трехмесячного кибертурнира на портале также прошел Кубок Фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева по FIFA 20.