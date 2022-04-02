В Overwatch пройдет серия ивентов Anniversary Remix

В своем официальном твиттер-аккаунте, разработчики анонсировали серию ивентов Anniversary Remix, которые пройдут с 5 по 26 апреля в Overwatch.

На данный момент заявлено три «тома» особых событий. За это время игроки смогут получить доступ ко всем скинам из событий «Архивы», «Ужасы на Хеллоуин», «Летние игры», «Зимняя сказка» и другие.

Первое ремикс-событие стартует 5 апреля и продлится три недели. Также еженедельно можно будет получить один из трех легендарных скинов, выполнив особые миссии. Заработанную косметику можно будет перенести в Overwatch 2.