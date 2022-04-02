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Сегодня, 10:45

В Overwatch пройдет серия ивентов Anniversary Remix

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Anniversary Remix.

В своем официальном твиттер-аккаунте, разработчики анонсировали серию ивентов Anniversary Remix, которые пройдут с 5 по 26 апреля в Overwatch.

На данный момент заявлено три «тома» особых событий. За это время игроки смогут получить доступ ко всем скинам из событий «Архивы», «Ужасы на Хеллоуин», «Летние игры», «Зимняя сказка» и другие.

Первое ремикс-событие стартует 5 апреля и продлится три недели. Также еженедельно можно будет получить один из трех легендарных скинов, выполнив особые миссии. Заработанную косметику можно будет перенести в Overwatch 2.

Источник: https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1509576421710213130?cxt=HHwWlMC9lb3wi_MpAAAA
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