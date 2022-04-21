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Сегодня, 16:04

В Overwatch 2 переработали Орису и Кулак Смерти

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В Overwatch 2 переработали Орису и Кулак Смерти.

Большие изменения ждут двух героев в связи с крупными изменениями командных составов 5 на 5 в Overwatch 2.

Overwatch 2 стремительно меняется, масштабные изменения внутри класса танков связаны с другим не менее значимым — размер команды в Overwatch 2 уменьшился с шести до пяти. С этим новым лайнапом танки важнее, чем когда-либо до этого, в каждой команде будет два героя поддержки и два героя урона, как в большинстве родственных Overwatch MOBA-проектах, задача танков — защищать их всех.

По словам Blizzard, для усиления класса танков будут переработаны два основных героя: один — кентавр-омник Ориса, у которого почти полностью новый комплект способностей, а другой — наносящий урон Кулак Смерти, который был переведен в класс танка.

Бета-версия Overwatch 2 должна выйти 26 апреля. Бета-версия также включает в себя нового героя Sojourn и множество других изменений баланса и улучшений.

Источник: https://playoverwatch.com/en-us/news/23798984/legend-of-talon-and-hero-of-numbani-doomfist-and-orisa-s-tank-overhauls/
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