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В новой библиотеке PS Plus будут громкие тайтлы

Пьеретта АРКАН
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В новой библиотеке PS Plus будут громкие тайтлы.

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан подтвердил во время официального подкаста PlayStation, что в новой игровой библиотеке PlayStation Plus будут «все громкие имена».
Такие игры как Returnal, Marvel's Spider-Man и God of War уже подтверждены.

«Сейчас у нас более 200 партнеров, которые работают с нами над размещением своего контента в PlayStation Plus. Есть крупные издатели, а также небольшие независимые разработчики, так что состав будет очень сильным» — комментирует в подкасте Джим.

Райан уточнил, что они не будут придерживаться политики Microsoft и добавлять игры в день их выхода, поскольку это может навредить разработке. Сервис будет запущен примерно через год после выпуска Returnal. Это означает, что Sony может добавить в сервис свои самые большие игры для PS5 в течение этого времени.

Прочие тайтлы будут объявлены позже, и в будущем запланированы регулярные добавления.

Также глава Sony Interactive Entertainment подтвердил, что у японской компании есть еще несколько студий, которые она планирует приобрести, помимо недавних сделок на счет студий Bungie и Haven.

Источник: https://blog.playstation.com/2022/04/01/official-playstation-podcast-episode-427-the-wonderlands-between/
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