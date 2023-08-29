В новом ролике Mortal Kombat 1 Дэйв Батиста собирает бойцов для участия в смертельной битве

Промо-кампания Mortal Kombat 1 подходит к финишной прямой — и в этом ей помогает Дейв Батиста, известный актер и рестлер.

В трейлере, отсылающем к классической рекламе Mortal Kombat из 90-х, персонаж Дейва Батисты пробуждает в обыкновенных людях тягу к битве — разумеется, смертельной и на хорошо известном турнире.

Напомним, что Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября для обладателей обычных версий и 14 — для тех, кто купил премиумное или коллекционное издание.