В новом хорроре с реалистичной графикой нельзя кричать — или проиграешь

Unreal Engine 5 позволяет создавать игры с необычайно реалистичной графикой, и хоррор DON'T SCREAM явно входит в их число — геймплей оттуда нетрудно перепутать с какой-нибудь «Ведьмой из Блэр».

Но визуальные изыски — не единственное, чем может удивить DON'T SCREAM. Игроку придется подключать микрофон, после чего помалкивать. Игра регистрирует звуки, и случайный крик при виде скримера может привести к смерти.

Проектом занимаются всего двое разработчиков, да и его продолжительность совсем не велика. Тем не менее, скромное «инди» уже сумело обратить на себя внимание публики.