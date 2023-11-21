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Сегодня, 12:29

В начале 2024 года в Dota 2 появятся несколько новых предметов качества «Аркана»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Ранее Valve обещала выпустить новые Arcаna-предметы «после The International», и многие надеялись, что это случится вместе с первым патчем. Однако этого не произошло.

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В официальном анонсе разработчики рассказали, что впереди игроков ждет тематическое зимнее обновление «Холодрыжество», выход которого назначен на декабрь. И только после этого, в «первые месяцы 2024 года», в игре появятся новые «Арканы» — они станут доступными в рамках некого масштабного события, работа над которым все еще идет.

Источник: dota2.com
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