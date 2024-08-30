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В Москве завершился FONBET Кубок России по киберспорту

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Отборочный этап FONBET Кубка России по компьютерному спорту-2024 прошел в конце июля, а 25 августа в Москве на «VK Play Арене» состоялся LAN-финал, на котором были определены команды — победительницы в таких компьютерных играх, как Dota 2, CS 2 и Tekken 8. Организатором является Федерация компьютерного спорта России, а титульным партнером стала букмекерская компания FONBET. Призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона рублей.

По итогам турнира сильнейшими киберспортсменами в дисциплине Counter-Strike 2 стали представители Республики Саха HOTU x ELGA, в Dota 2  — московская сборная Cybermos. bald dynasty, в игре Tekken 8 — игрок из Республики Хакасия Алексей Higem Комиссаров. В этом году в турнире приняли участие более 150 команд и киберспортсменов. LAN-финал посетили 350 гостей, а онлайн-трансляция FONBET Кубка России собрала свыше 286 тысяч просмотров.

Данный турнир стал первым в рамках сотрудничества FONBET и Федерации компьютерного спорта России.

«Мы стремимся развивать и поддерживать как можно больше направлений в российском спорте, для чего активно сотрудничаем со множеством спортивных федераций. Большое внимание в своей работе уделяем и направлению киберспорта, у которого миллионы поклонников по всей стране. Мы рады открывать для себя новые горизонты и популяризировать компьютерный спорт вместе с таким крупным партнером, как Федерация компьютерного спорта России«, — отметил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

«Букмекерская компания FONBET активно поддерживает различные виды спорта, и компьютерный спорт не исключение. Наша основная задача — развитие компьютерного спорта на территории всей страны. И партнерство с FONBET обязательно поможет нам в этом. Уверен, что Кубок России — это только начало и мы проведем еще не одно совместное и успешное мероприятие», — подчеркнул президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Посетить LAN-финал и поддержать игроков могли все желающие. В перерывах между матчами у зрителей была возможность потанцевать в Just Dance и погрузиться в мир виртуальной реальности, а в игровой зоне — посоревноваться на аркадных автоматах и игровых консолях. На турнире традиционно можно было проверить состояние организма в зоне психофизиологического тестирования.

В рамках LAN-финала FONBET Кубка России проходила благотворительная акция «От сердца к сердцу», в ходе которой удалось собрать 431 300 рублей. Ее целью было привлечение внимания к проблемам с заболеванием сердца. Так, во время финальных матчей на всех спортсменах были датчики, измеряющие пульс, а затем максимальные показатели сердцебиения суммировались и умножались на 100, таким образом сформировалась итоговая сумма. Все денежные средства FONBET перечислит в благотворительный фонд «Детские сердца», который адресно помогает детям с врожденными заболеваниями сердца.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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