В Москве откроют специализированные классы для киберспортсменов

"Центр патриотического воспитания и школьного спорта" в следующем учебном году откроет специальные классы для детей, вовлеченных в киберспорт, а также интересующихся информационными технологиями. Об этом сообщила директор центра Ольга Ярославская.

- Центр патриотического воспитания и школьного спорта на своей площадке открывает киберклассы для будущих 10-ти и 11-классников. Это полноценное образование с основной программой, которая пройдет государственную аккредитацию, - цитирует Ярославскую агентство городских новостей "Москва". - Специальные дисциплины будут преподавать тренеры. У нас есть пул тренеров, которые готовят киберспортсменов.

В нынешнем году в такие классы планируется набрать 120 человек. Набор будет проходить на основе аттестатов за девятый класс. Приоритетное право на поступление будет за детьми, которые принимали участие в киберспортивных турнирах. Специальные предметы будут преподавать тренеры, занимающиеся подготовкой киберспортсменов.