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Сегодня, 20:02

В Mortal Kombat 1 появятся герои культовых хорроров? На это намекнул один из создателей игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото NetherRealm Studios

В Mortal Kombat 1 могут добавить героев из культовых хорроров.

Гейм-директор Эд Бун опубликовал в своем твиттере намек на новых персонажей в Mortal Kombat 1. Автор показал арт с персонажами культовых фильмов ужасов, некоторые из которых уже появлялись в предыдущих частях MK.

Фото Twitter

Следующими гостевыми персонажами могут стать:
Пинхед («Восставший из ада»)
Майкл Майерс («Хэллоуин»)
Кукла Чаки («Чаки»)
Гоустфейс («Крик»)
Билли («Пила»).

Mortal Kombat 1 вышла на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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