В Mortal Kombat 1 появятся герои культовых хорроров? На это намекнул один из создателей игры

В Mortal Kombat 1 могут добавить героев из культовых хорроров.

Гейм-директор Эд Бун опубликовал в своем твиттере намек на новых персонажей в Mortal Kombat 1. Автор показал арт с персонажами культовых фильмов ужасов, некоторые из которых уже появлялись в предыдущих частях MK.

Фото Twitter

Следующими гостевыми персонажами могут стать:

Пинхед («Восставший из ада»)

Майкл Майерс («Хэллоуин»)

Кукла Чаки («Чаки»)

Гоустфейс («Крик»)

Билли («Пила»).

Mortal Kombat 1 вышла на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.