В Mortal Kombat 1 хотят добавить облик Саб-Зиро из экранизации 2021 года

В Mortal Kombat 1 могут появиться скины из экранизации файтинга 2021 года.

Мортал Комбат. Фото Warner Bros.

Речь идет о Саб-Зиро, которого в фильме сыграл индонезийский актер и мастер дзюдо Джо Таслим.

Мортал Комбат. Фото Warner Bros.

В социальной сети один из геймеров написал, что было бы здорово увидеть скин актера в Mortal Kombat 1. С ним согласился один из создателей культового файтинга Эд Бун. Не исключено, что в будущем появятся и другие облики из экранизации смертельной битвы.