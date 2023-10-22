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Сегодня, 17:25

В Mortal Kombat 1 хотят добавить облик Саб-Зиро из экранизации 2021 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Мортал Комбат.
Фото Warner Bros.

В Mortal Kombat 1 могут появиться скины из экранизации файтинга 2021 года.

Мортал Комбат.
Фото Warner Bros.

Речь идет о Саб-Зиро, которого в фильме сыграл индонезийский актер и мастер дзюдо Джо Таслим.

Мортал Комбат.
Фото Warner Bros.

В социальной сети один из геймеров написал, что было бы здорово увидеть скин актера в Mortal Kombat 1. С ним согласился один из создателей культового файтинга Эд Бун. Не исключено, что в будущем появятся и другие облики из экранизации смертельной битвы.

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