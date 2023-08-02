В Mortal Kombat 1 будет 24 бойца — остальных добавят после релиза игры

Известно, что на релизе в Mortal Kombat 1 будет 24 бойца. 15 из них подтверждены официально:

Джонни Кейдж

Кенши

Китана

Кун Лао

Лю Кан

Милина

Райден

Рейн

Скорпион

Шан Цунг (бонус за предзаказ)

Смоук

Саб-Зиро

Ли Мэй

Таня

Барака

Если верить утечкам и слухам, то уже на релизе к ним присоединятся:

Хавик

Рейко

Нитара

Ашра

Рептилия

Синдел

Генерал Шао (Шао Кан)

В прошлом утечки уже подтверждались — например, было верно предсказано появление супергероев Омнимэна, Хоумлендера и Миротворца в первом паке DLC. Так что если список выше окажется верным, то полностью неизвестными остаются только два персонажа. Интрига сохраняется!