В Mortal Kombat 1 будет 24 бойца — остальных добавят после релиза игры
Известно, что на релизе в Mortal Kombat 1 будет 24 бойца. 15 из них подтверждены официально:
Джонни Кейдж
Кенши
Китана
Кун Лао
Лю Кан
Милина
Райден
Рейн
Скорпион
Шан Цунг (бонус за предзаказ)
Смоук
Саб-Зиро
Ли Мэй
Таня
Барака
Если верить утечкам и слухам, то уже на релизе к ним присоединятся:
Хавик
Рейко
Нитара
Ашра
Рептилия
Синдел
Генерал Шао (Шао Кан)
В прошлом утечки уже подтверждались — например, было верно предсказано появление супергероев Омнимэна, Хоумлендера и Миротворца в первом паке DLC. Так что если список выше окажется верным, то полностью неизвестными остаются только два персонажа. Интрига сохраняется!
Новости