В мире GTA: Online прошло уже почти 3 века — если перевести внутриигровое время на реальное

Один из пользователь Reddit посчитал, сколько времени прошло внутри GTA: Online с момента запуска игры. Сделать это было не так сложно: известно, что один игровой день занимает 48 минут реального времени. Посчитав, что с выхода игры прошло 3603 дня, вычислить точное количество времени было делом техники.

Оказалось, что с реального 2013 года в Лос-Сантосе прошло целых 296 лет!

Что и говорить, срок немалый. Впрочем, по сюжету времени прошло гораздо меньше — принято считать, что после Gunrunners даты выхода обновлений совпадают с внутриигровыми.