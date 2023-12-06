В «Мир танков» стартовало новогоднее событие — можно получить золото, танки и прочие награды

Lesta Games анонсировала старт новогоднего ивента в «Мире танков».

На старте события игроков ждет танк четвертого уровня Tatra T-3, а также ёлка, которую нужно будет заряжать, чтобы получить различные подарки — танки, раскраски для техники, золото и елочные игрушки, усиливающие новогодние бонусы. Все это можно получить в специальных новогодних контейнерах, которые можно приобрести в премиум-магазине.

Мир танков. Фото Lesta Games

Событие продлится до 23 января 2024 года.