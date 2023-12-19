В Marvel's Wolverine игроки смогут отправиться в Россию — какие еще локации можно посетить

В рамках сюжета Marvel's Wolverine Росомаха будет путешествовать по всему свету и даже посетит Магадан.

Об этом стало известно из недавних крупных сливов Insomniac Games. Кроме этого, Логан также посетит японский Токио, вымышленный город Нэверленд где-то в Канаде, побывает на Аляске, а также в Мадрипуре — выдуманной стране вселенной Marvel, в которой укрываются самые опасные преступники.

В Сети также появился предварительный геймплей игры.