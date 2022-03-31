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В League of Legends вышел патч 12.6

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В League of Legends вышел патч 12.6.
В League of Legends вышел патч 12.6.
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В League of Legends вышло крупное обновление. В игру добавились новые фантастические образы: Ультрабоевой зайчик Ривен, Боевой зайчик Мисс Фортуна, Боевая летучая мышь Вейн, Боевой волк Сайлас и Боевая кошка Джинкс (обычное и престижное издания). Они появятся в магазине 31 марта 2022 года.

Были введены усиления для Азира, Дариуса, Джакса и Нидали, ослабления для Гекарима и Триндамира, переработка Иллаой и Ренгара, а также системные правки предметов и рун, повышающих живучесть.

В League of Legends вышел патч 12.6.
В League of Legends вышел патч 12.6.

В рамках обновления начинается первый этап переработки мифического контента. Всего этапов будет три, разработчики обещали раскрыть дальнейшие детали позже в этом году.

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