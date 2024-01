В культовую часть Need for Speed добавили RTX — игра по-настоящему преобразилась

Энтузиаст с никнеймом BigBoy продемонстрировал Need for Speed: Most Wanted в режиме RTX — трассировки лучей.

Парень рассказал, что ведет работу над модификацией уже несколько месяцев и совсем скоро выложит ее в открытый доступ.

Классика заиграла новыми красками — графика и освещение выглядят реалистичнее, а гонки стали еще более драйвовыми и затягивающими.

За прогрессом разработки можно следить на YouTube-канале моддера.