В Konami заявили, что серьезно относятся к мнению игроков

Компания Konami настаивает на том, что «очень серьезно» относится к отзывам игроков о eFootball в преддверии нового крупного обновления. Разработчики отмечают, что недовольство игроков было вызвано сразу несколькими факторами: переход на новый движок и платформы таких как PS5 и Xbox Series XS.

Версия 1.0.0 выйдет 14 апреля 2022 года и будет считаться первым «основным» выпуском преемника PES с новыми функциями, обновленным балансом и исправлениями ошибок.

Первая версия eFootball была выпущена еще в сентябре 2021 года и вызвала широкую критику. В футбольном симуляторе отмечали, плохой игровой процесс и комичную графику, а также ее назвали худшей игрой 2021 года на Metacritic.