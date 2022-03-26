В Китае сертифицировали видеокарту, которую зовут «конкурентом GeForce RTX 3060»

В сообщении местного издания ITHome со ссылкой на создателей видеокарты, уточняется что этот графический процессор, описываемый как чип класса 4K, по некоторым показателям соответствует GeForce RTX 3060. Это важный шаг на пути реализацией поддержки полупроводниковых продуктов китайской разработки.

Графический процессор был сертифицирован для стабильной работы и предлагает «выдающуюся производительность в операционной системе Tongxin UOS», сообщает ITHome.

Цена Xindong Fenghua №1 пока неизвестна. Также не сообщается, планирует ли производитель продавать видеокарту вне Китая.