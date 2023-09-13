В каких цветах можно купить iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

12 сентября Apple показала iPhone 15. Сообщаем, в каких цветах будут доступны смартфоны линейки iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Линейка базовых смартфонов (iPhone 15 и iPhone 15 Plus) выступит в светло-розовом, желтом, синем, зеленом и черном цветах.

iPhone 15. Фото Apple

Что касается Pro-версии и версии Pro Max, то они будут доступны в серебристом, темно-сером, светло-сером и бирюзово-сером цветах.