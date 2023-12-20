В интернете назревает большой скандал — все из-за сливов Insomniac и GTA 6

В западных СМИ не утихают споры о недавнем крупном сливе Insomniac.

Больше всего внимания, как бы это ни было странно, привлекли не те издания, которые рассказали о сливах, а те, которые их осудили.

Речь о VGC и Gamespot — они назвали произошедшее не просто взломом, а целенаправленной хакерской атакой с целью вымогательства, поэтому отказались подробно описывать то, что обнаружили программисты.

В сети осудили издания за двойные стандарты, ведь ранее VGC и Gamespot подробно рассказывали о сливе альфа-версии GTA 6 и о других крупных утечках.