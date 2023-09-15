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Сегодня, 13:25

В игре Baby Steps придется заново научить ходить мужика, который слишком долго прожил с родителями

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Baby Steps.
Фото Devolver Digital

Первый геймплейной трейлер игры Baby Steps восхищает своей задумкой. Главный герой, 35-летний неудачник, живущий в подвале у родителей и питающийся пиццей, внезапно проваливается сквозь экран своего телевизора в другой мир.

Но его главным врагом станут не монстры или тираны, как это обычно бывает с попаданцами, а собственное тело. За годы на диване герой попросту разучился ходить — и теперь ему придется лазить по горам и лесам на плохо слушающихся ногах. Собственно, в этом и заключается геймплей — игроки делают шажок за шажком, падают, пачкают одежду и пытаются подняться снова.

В комментариях аудитория вовсю упражняется в остроумии: «Ну наконец-то игра про меня», «Death Stranding 2 выглядит необычно», «Подождите, под конец игры начнется паркур в духе Assassin's Creed».

Источник: YouTube
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