В Half-Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
09:10
Фанаты Half-Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши. Демонстрацию модификации показали в видео на YouTube.
С ее помощью пользователь может исследовать локации, взаимодействовать с некоторыми предметами и частично использовать оружие. Мод еще не закончен, поэтому не все аспекты игры работают корректно. Например, уровни придется загружать вручную с помощью консоли.
Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта эксклюзивно для VR-устройств, но затем игру смогли запустить на обычном мониторе.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/v-half-life-alyx-dobavili-mod-dlya-igry-s-klaviaturoi-i-myshyu