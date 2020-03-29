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В Half-Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

09:10

Фанаты Half-Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши. Демонстрацию модификации показали в видео на YouTube.

С ее помощью пользователь может исследовать локации, взаимодействовать с некоторыми предметами и частично использовать оружие. Мод еще не закончен, поэтому не все аспекты игры работают корректно. Например, уровни придется загружать вручную с помощью консоли.

Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта эксклюзивно для VR-устройств, но затем игру смогли запустить на обычном мониторе.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/v-half-life-alyx-dobavili-mod-dlya-igry-s-klaviaturoi-i-myshyu

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