В Half-Life 2 графика станет круче — в игре 19-летней давности появится трассировка лучей

Анонсирован неофициальный ремастер Half-Life 2. Команда моддеров Orbifold Studios при поддержке самой NVDIA добавит в игру 19-летней давности полноценную трассировку лучей. Будут переработаны и другие аспекты графики — например, модели и текстуры.

За счет этого и так неплохо сохранившаяся игра начинает выглядеть совсем современной. Дата выхода ремастера пока неизвестна, но вряд ли это произойдет скоро — проект находится на ранних стадиях разработки.