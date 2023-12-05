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В GTA 6, возможно, будет русский язык

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

После релиза трейлера GTA 6, многие задались вопросом, будет ли в игре русский язык. Точного ответа пока нет, однако на официальном канале Rockstar трейлер можно посмотреть с русскими субтитрами.

Недавний выпуск Red Dead Redemption на PlayStation 4 и Nintendo Switch также был на русском языке, что наталкивает на мысль о том, что студия не забыла про русскоговорящих геймеров.

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Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.

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