В GTA 6, возможно, будет русский язык

После релиза трейлера GTA 6, многие задались вопросом, будет ли в игре русский язык. Точного ответа пока нет, однако на официальном канале Rockstar трейлер можно посмотреть с русскими субтитрами.

Недавний выпуск Red Dead Redemption на PlayStation 4 и Nintendo Switch также был на русском языке, что наталкивает на мысль о том, что студия не забыла про русскоговорящих геймеров.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.