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Сегодня, 21:18

В GTA 6 можно будет заходить в здания — сбылась старая мечта фанатов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Reddit

Интернет продолжает полниться слухами о GTA 6. И по некоторым из них, мир новой игры будет проработан куда более тщательно, чем раньше — вплоть до того, что многие здания можно будет исследовать изнутри. Да, побродить по отелю можно было еще в GTA: Вайс-Сити, а в пятой части у каждого из главных героев был собственный дом, но теперь, якобы, таких мест будет гораздо больше.

Разумеется, не каждый слух стоит обращать внимание с некоторой опаской. Впрочем, конкретно эту информацию подтвердил DarkViperAU, представляющийся актером озвучки GTA 6. Звучит странно, ведь те, кто работают над играми, обычно подписывают NDA и не стремятся «сливать» информацию.

Источник: https://www.essentiallysports.com/
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