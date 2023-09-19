В GTA 6 можно будет грабить квартиры, дома и даже машины

Новая порция слухов о GTA 6 радует расширением одной из самой удачных механик серии, а именно ограблений. Помните, как в GTA: San Andreas нужно было выносить ценности из домов, обходя похрапывающих хозяев?

Герои шестой части смогут «обносить» не только квартиры, но и ломбарды, прачечные и другие заведения, в которые, естественно, можно будет зайти. Грабить можно будет даже машины, а награбленное — складывать в мешок.