В GTA 6 добавят RP-сервера

Rockstar планирует вывести мультиплеерный режим GTA 6 на новый уровень.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Намеки на это студия сделала еще в августе 2023 года: тогда Rockstar заявила о найме нескольких авторов самых популярных фан-серверов GTA RP — на этих серверах игроки могли отыгрывать роль жителя Лос-Сантоса. Авторы наверняка займутся разработкой онлайн-режима для новой части культовой серии.

«Мы с гордостью сообщаем, что Cfx.re — команда крупнейших ролевых игр Rockstar и создателей сообществ FiveM и RedM — теперь официально входит в состав Rockstar Games», — заявили в студии.

Пока неизвестно, будет ли онлайн режим доступен сразу на релизе игры. Выход GTA 6 запланирован до конца 2025 года.