В GTA 5, Mortal Kombat XL и Skyrim можно поиграть на Android

Теперь в GTA 5, Mortal Kombat XL и TES 5: Skyrim можно поиграть и на мобильных телефонах. Если быть точным, то речь идет о смартфонах на платформе Android — именно на них получится установить эмулятор Termux и скрипт Termux-Box.

Увы, до комфортной игры в GTA 5 далеко — количество кадров в секунду редко поднималось выше 20. Со Skyrim дела обстояли лучше — в нем удалось добиться стабильных 30 кадров. Правда, в разрешении 1280 на 720 .

Автор видео продолжает экспериментировать и с другими играми — с Fallout 4 возникли проблемы, а вот Mortal Kombat XL работает на Android неплохо.