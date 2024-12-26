В Госдуме заявили, что не будут штрафовать за посещение заблокированных сайтов

Отслеживать посетителей запрещенных в России сайтов и штрафовать их за использование средств обхода блокировок не будут. Об этом заявил Антон Немкин, депутат Госдумы РФ и член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, этот вопрос не обсуждался и не обсуждается. В схожем духе высказались и в Роскомнадзоре — по словам представителя ведомства, недавний проект приказа не вводит никаких штрафов и вообще не затрагивает эту тему.