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Сегодня, 15:50

В Госдуме РФ заговорили об официальном возвращении TikTok в Россию

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

TikTok запретили в США — доступ к соцсети был ограничен после вступления в силу соответствующего судебного решения. Российский депутат Андрей Свинцов так прокомментировал эту новость: «Если TikTok окончательно уйдет с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский».

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Депутат отметил, что ограничение работы сервиса на территории нашей страны — это исключительно выбор компании, которая им владеет.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже смотрит на сложившуюся ситуацию с оптимизмом. «Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году TikTok полноценно вернулся в нашу страну», — заявила она.

Также Мизулина добавила, что считает эту соцсеть недооцененной — площадка может стать отличным «инструментом формирования смыслов» для российской аудитории.

Источник: iPhones.ru
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