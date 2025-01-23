По стопам TikTok: в Госдуме РФ предложили продать Instagram России

Зампред Госдумы РФ Борис Чернышов рассказал, на каких условиях Instagram* может вернуться в Россию. Для этого владельцу соцсети необходимо продать 50% активов российским инвесторам.

«Всё это показало бы готовность РФ сотрудничать с глобальными корпорациями на принципах уважения и взаимного доверия», — сообщают СМИ, ссылаясь на слова депутата. Таким образом, по мнению Чернышова, Instagram* повторит опыт TikTok в США.

* принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.