Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:30

В Госдуме РФ предлагают признать желание купить новый iPhone расстройством психики

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
iPhone.
Фото Apple

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Леонов поднял вопрос о пристрастии жителей России к покупке новых iPhone.

Господин Леонов полагает, что вставать в очереди и брать кредиты ради новой модели гаджета с минимальными отличиями от старой и завышенной ценой не просто нерационально, а это настоящее «душевное расстройство», и «нездоровый ажиотаж» вокруг продукции Apple необходимо снижать.

iPhone 15 Pro. Где купить iPhone 15 в России и по какой цене

Впрочем, сомнительно, что за этим выступлением действительно последуют какие-либо изменения в законодательстве или медицинских документах.

Источник: News.ru
6
4
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Женщины представят короткие программы на контрольных прокатах сборной 16 сентября
Поздняков считает, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На ПК выйдет один из лучших эксклюзивов 2022 года
Новости
RSS RSS
Все новости