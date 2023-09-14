В Госдуме РФ предлагают признать желание купить новый iPhone расстройством психики

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Леонов поднял вопрос о пристрастии жителей России к покупке новых iPhone.

Господин Леонов полагает, что вставать в очереди и брать кредиты ради новой модели гаджета с минимальными отличиями от старой и завышенной ценой не просто нерационально, а это настоящее «душевное расстройство», и «нездоровый ажиотаж» вокруг продукции Apple необходимо снижать.

Впрочем, сомнительно, что за этим выступлением действительно последуют какие-либо изменения в законодательстве или медицинских документах.