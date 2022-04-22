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Сегодня, 18:08

В Госдуме оценили предложение Федерации компьютерного спорта России давать киберспортсменам отсрочку от армии

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Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на предложение Федерации компьютерного спорта России давать киберспортсменам отсрочку от армии.

«Насколько я знаю, Федерация киберспорта готовит программу. Если они будут полноценными членами сборной, то у них будет отсрочка от армии. Если мы признали киберспорт, то, соответственно, отсюда будут вытекать соответствующие диспансеризации, прохождение тестов ОФП. Если они будут идти по принципу формирования вида спорта в стране, то чем они отличаются от лыжников, легкоатлетов или конькобежцев», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал о пакете предложений по поддержке киберспорта. Помимо отсрочки от воинской службы, участниками группы было выдвинуто предложение о внеконкурсном отборе в университеты киберспортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях. Речь идет о направлениях бакалавриата и специалитета.

Светлана Журова
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