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27 октября, 21:55

В GOG бесплатно можно забрать нуарный детектив про кота

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Blacksad: Under the Skin.
Фото Microid

В магазине GOG можно бесплатно забрать нуарный детектив Blacksad: Under the Skin, основанный на одноименных комиксах про кота-детектива.

По сюжету гигантский кот-детектив расследует загадочное и мрачное дело, связанное с коррупцией. Обзоры игры в Steam остаются «очень положительными» — хвалят необычный дизайн, сюжет и саундтрек.

Blacksad: Under the Skin.
Фото Microid

Забрать игру можно до 16:00 (МСК) 30 октября. Для этого нужно зарегистрировать аккаунт в GOG и перейти по ссылке.

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