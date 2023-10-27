В GOG бесплатно можно забрать нуарный детектив про кота

В магазине GOG можно бесплатно забрать нуарный детектив Blacksad: Under the Skin, основанный на одноименных комиксах про кота-детектива.

По сюжету гигантский кот-детектив расследует загадочное и мрачное дело, связанное с коррупцией. Обзоры игры в Steam остаются «очень положительными» — хвалят необычный дизайн, сюжет и саундтрек.

Blacksad: Under the Skin. Фото Microid

Забрать игру можно до 16:00 (МСК) 30 октября. Для этого нужно зарегистрировать аккаунт в GOG и перейти по ссылке.