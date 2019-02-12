19:53 12 февраля | Киберспорт

В Fortnite временно вернут Арбалет Купидона ко дню святого Валентина

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Разработчики Fortnite вернут в игру тематический арбалет ко Дню святого Валентина. Оружие вновь появится игре с обновлением 7.40, которое выйдет до 17 февраля.

Арбалет впервые появился в Fortnite с патчем 2.4.2, который вышел 8 февраля 2018 года. Это оружие убивает бесшумно, а его боезапас неограничен.

Кроме того, с  обновлением Epic Games ослабит ручную пушку и ракетницу, а также уберет возможность пролетать сквозь постройки на самолете.

 

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/v-fortnite-oslabyat-ruchnuyu-pushku-i-raketnicu

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