В Fortnite временно вернут Арбалет Купидона ко дню святого Валентина

Разработчики Fortnite вернут в игру тематический арбалет ко Дню святого Валентина. Оружие вновь появится игре с обновлением 7.40, которое выйдет до 17 февраля.

Арбалет впервые появился в Fortnite с патчем 2.4.2, который вышел 8 февраля 2018 года. Это оружие убивает бесшумно, а его боезапас неограничен.

Кроме того, с обновлением Epic Games ослабит ручную пушку и ракетницу, а также уберет возможность пролетать сквозь постройки на самолете.