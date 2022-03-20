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В Fortnite стартовал новый сезон

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В Fortnite стартовал новый сезон.

Второй сезон третьей главы Fortnite «Восстание» был запущен 20 марта и отметился масштабными изменениями.

В их числе: новые способы перемещения (лазанье, ускорение, выбивание дверей), новая техника и вооружение. Несмотря на важность события, тизеров и внутриигровых ивентов введено не было.

Новый боевой пропуск открывает для игроков 8 персонажей среди которых есть доктор Стрендж и Бродяга (дядя Майлса Моралеса из «Человек-паук: Через вселенные»).

Строительства в стандартном режиме пока нет, но его обещали вернуть через неделю, а пока вместо него в игру был введен «суперщит».

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