В Fortnite стартовал новый сезон

Второй сезон третьей главы Fortnite «Восстание» был запущен 20 марта и отметился масштабными изменениями.

В их числе: новые способы перемещения (лазанье, ускорение, выбивание дверей), новая техника и вооружение. Несмотря на важность события, тизеров и внутриигровых ивентов введено не было.

Новый боевой пропуск открывает для игроков 8 персонажей среди которых есть доктор Стрендж и Бродяга (дядя Майлса Моралеса из «Человек-паук: Через вселенные»).

Строительства в стандартном режиме пока нет, но его обещали вернуть через неделю, а пока вместо него в игру был введен «суперщит».