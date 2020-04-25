В Fortnite разыграют два миллиона долларов

Epic Games объявила о проведении мини-турнира Fortnite Champion Series Invitational, который начнется 9 мая и продлится три недели. Об этом сообщается в официальном Twitter Fortnite.

Общий призовой фонд этого соревнования составит 2 миллиона долларов.

В турнире смогут принять участие:

100 лучших игроков из финала мини-чемпионата второго сезона Fortnite на ПК;

100 лучших игроков из финала мини-чемпионата второго сезона Fortnite на консолях и мобильных устройствах;

100 лучших игроков из финала мини-чемпионата первого сезона Fortnite;

100 лучших игроков из финала мини-чемпионата 10-го сезона Fortnite;

До 100 игроков по прямому приглашению Epic.

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