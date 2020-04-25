В Fortnite разыграют два миллиона долларов
Epic Games объявила о проведении мини-турнира Fortnite Champion Series Invitational, который начнется 9 мая и продлится три недели. Об этом сообщается в официальном Twitter Fortnite.
Общий призовой фонд этого соревнования составит 2 миллиона долларов.
В турнире смогут принять участие:
100 лучших игроков из финала мини-чемпионата второго сезона Fortnite на ПК;
100 лучших игроков из финала мини-чемпионата второго сезона Fortnite на консолях и мобильных устройствах;
100 лучших игроков из финала мини-чемпионата первого сезона Fortnite;
100 лучших игроков из финала мини-чемпионата 10-го сезона Fortnite;
До 100 игроков по прямому приглашению Epic.
Ранее популярный рэпер Трэвис Скотт провел онлайн-концерт в Fortnite, который посмотрели более 12 миллионов пользователей.
The FNCS Invitational starts May 2nd, 2020 through the rest of the season. Competitors will have an opportunity to qualify to compete against the best of the best from past FNCS Grand Finals for their share of the $ 2 million prize pool.— Fortnite Competitive (@FNCompetitive) April 24, 2020
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